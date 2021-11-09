Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
+12° в 
USD 71.29EUR 82.65
Войти в почту

Первый пешеходный переход iCrosswalk появился в Москве

Москва24
1 час назад

В Москве появился первый пешеходный переход iCrosswalk, благодаря которому вероятность аварии с участием пешехода снижается более чем на 80%, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

В Москве появился первый умный пешеходный переход
Фото: Москва24Москва24

"Crosswalk – это проект акселератора стартапов "Транспортные инновации Москвы". Мы уже протестировали его и узнали, что вероятность ДТП с пешеходом снижается на 82%", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пешеходный переход тестировали с апреля по июль текущего года на Болотниковской улице на юго-западе столицы. В Дептрансе отметили, что проект поможет решить проблему безопасности на дорогах Московской области и в других регионах страны.

"После первого потока акселерационной программы автор идеи пришел во второй с новым решением – интеллектуальной остановочной системой Smart Stop.

Специальные датчики будут анализировать работу информационных табло и сообщать о возможных ошибках. Сейчас проект пилотируется в Мосгортрансе", – говорится в сообщении.

Руководитель Дептранса Максим Ликсутов пригласил горожан, у которых есть идеи и разработки по повышению качества транспортных услуг и запуску удобных сервисов, участвовать в проекте "Транспортные инновации Москвы".

"Лучшие, как безопасный переход iCrosswalk, получают нашу поддержку: реализацию в столичном транспортном комплексе", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Ранее сообщалось, что на двух перекрестках на юго-востоке столицы при проезде тоннелей ввели умную систему для быстрого переключения светофоров. Она заработала на перекрестках между улицами Иловайской и Шоссейной, а также между Батайской и Курской. Система распознает подъезжающие к тоннелю автобусы и автоматически показывает зеленый свет. Это происходит за счет встроенных в дорогу датчиков.

Автоновости,Максим Ликсутов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители