В Москве появился первый умный пешеходный переход

В Москве появился первый пешеходный переход iCrosswalk, благодаря которому вероятность аварии с участием пешехода снижается более чем на 80%, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

Фото: Москва24 Москва24

"Crosswalk – это проект акселератора стартапов "Транспортные инновации Москвы". Мы уже протестировали его и узнали, что вероятность ДТП с пешеходом снижается на 82%", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пешеходный переход тестировали с апреля по июль текущего года на Болотниковской улице на юго-западе столицы. В Дептрансе отметили, что проект поможет решить проблему безопасности на дорогах Московской области и в других регионах страны.

"После первого потока акселерационной программы автор идеи пришел во второй с новым решением – интеллектуальной остановочной системой Smart Stop.

Специальные датчики будут анализировать работу информационных табло и сообщать о возможных ошибках. Сейчас проект пилотируется в Мосгортрансе", – говорится в сообщении.

Руководитель Дептранса Максим Ликсутов пригласил горожан, у которых есть идеи и разработки по повышению качества транспортных услуг и запуску удобных сервисов, участвовать в проекте "Транспортные инновации Москвы".

"Лучшие, как безопасный переход iCrosswalk, получают нашу поддержку: реализацию в столичном транспортном комплексе", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.