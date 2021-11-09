Автовладельцы выступили против отмены обязательного техосмотра

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» выразил мнение, что из-за этого в стране вырастет количество устаревших автомобилей, а техосмотр и страховка подорожают.
«Мне кажется, что это принесёт больше проблем, нежели каких-то положительных эмоций. Людям кажется, что они освободились от некоего оброка, но надо понимать, что техосмотр не отменяется. Он отменяется только для частных лиц. Остаётся для коммерческого транспорта: такси, автобусы, грузовики. Человек должен проходить техосмотр, когда он регистрирует автомобиль, если он старше трёх лет, и при изменении конструкции транспортного средства. Когда основная масса владельцев не будет участниками рынка, услуга техосмотра многократно подорожает. Очень вероятно, что страховые компании поднимут расценки, они уже в этом направлении активно двигаются. Они скажут: мы не знаем, в каком техническом состоянии находится транспорт, надо бы нам снизить риски. Соответственно, ОСАГО подорожает. Я с доверием отношусь к автовладельцам страны, 95% которых в исправном состоянии содержат автомобили. Для них не будет проблем пройти технический осмотр».
В качестве альтернативы Хайцеэр предложил смягчить требования техосмотра. Это позволило бы без проблем проходить процедуру, постепенно избавляясь от автомобильного «хлама», отметил он. Иначе бизнес в этой отрасли может оказаться на грани исчезновения во многих российских городах.
«Количество пунктов техосмотра резко сократится. Это бизнес невыгодный. Услуга станет для остальных недоступна. Если в Москве и в городах-миллионниках выстроится какая-то очередь, то в городках маленьких просто этот пункт технического осмотра не проживёт. И человеку эта услуга будет просто недоступна».
Также вице-президент Национального автомобильного союза предположил, что большая часть россиян продолжит совестливо проходить технический осмотр и поддерживать свой автомобиль в хорошем состоянии.
14 сентября депутаты «Единой России» внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра. Согласно инициативе, эту процедуру нужно будет проходить только при продаже автомобиля или мотоцикла старше четырёх лет. Автовладельцы будут вправе обращаться за проведением этой процедуры по своему желанию, а не регулярно, как было ранее. Отмечается, что для коммерческого автотранспорта техосмотр остаётся обязательным. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло четыре и более лет.