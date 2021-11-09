Автовладельцы выступили против отмены обязательного техосмотра

«Мне кажется, что это принесёт больше проблем, нежели каких-то положительных эмоций. Людям кажется, что они освободились от некоего оброка, но надо понимать, что техосмотр не отменяется. Он отменяется только для частных лиц. Остаётся для коммерческого транспорта: такси, автобусы, грузовики. Человек должен проходить техосмотр, когда он регистрирует автомобиль, если он старше трёх лет, и при изменении конструкции транспортного средства. Когда основная масса владельцев не будет участниками рынка, услуга техосмотра многократно подорожает. Очень вероятно, что страховые компании поднимут расценки, они уже в этом направлении активно двигаются. Они скажут: мы не знаем, в каком техническом состоянии находится транспорт, надо бы нам снизить риски. Соответственно, ОСАГО подорожает. Я с доверием отношусь к автовладельцам страны, 95% которых в исправном состоянии содержат автомобили. Для них не будет проблем пройти технический осмотр».