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Дизельное топливо в России рекордно подорожало

Lenta.ru
2 часа назад

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник, 9 ноября, цены на дизельное топливо рекордно выросли, свидетельствуют данные площадки.

Дизельное топливо в России рекордно подорожало
Фото: ТАССТАСС

Стоимость зимнего дизеля впервые поднялась выше 60 тысяч рублей за тонну, межсезонный дизель подорожал до 54,03 тысячи рублей, а летний — до 52,71 тысячи рублей, что также стало историческими максимумами.

Одновременно ценовой рекорд обновил и авиакеросин — 58,51 тысячи рублей за тонну. У всех указанных видов топлива предыдущие ценовые рекорды были установлены в течение последних недель. Стоимость топочного мазута выросла до 26,1 тысячи рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали до 37,59 тысячи рублей за тонну.

Вместе с тем цены на бензин упали. Так, Аи-92 подешевел до 53,28 тысячи рублей, а Аи-95 — до 54,59 тысячи рублей за тонну. Падение по итогам торгов составило примерно половину процента.

В октябре в Минэнерго объяснили рост оптовых цен на дизельное топливо слишком ранними холодами и ростом мировых цен на нефть, последствий которого Россия избежать не может.

Автоновости,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,Минэнерго,
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