Четыре бесполезных гаджета для современных автомобилей

Во время просмотра рекламы можно увидеть множество различных гаджетов для автомобилей. Некоторые из них по-настоящему бесполезны, поэтому и покупать их нет смысла.

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Первый такой гаджет якобы способен уменьшить расход горючего на 10-15%. От автомобилиста только требуется взять топливный шланг и зафиксировать устройство на нем. В действительности новинка никакое снижение не гарантирует.

Вторая деталь призвана выполнить ту же работу, а ее монтаж еще проще, чем в первом случае. Необходимо вставить гаджет в прикуриватель и это каким-то образом окажет влияние на меньшую трату бензина, но в действительности это не так. Единственная польза предмета - он светится маленьким светодиодом.

Антисон нужно вставить в ухо шоферу, а если тот вдруг начнет засыпать, то приспособление издаст звук и разбудит человека за рулем. Это тоже практически не функционирует, так как водитель может откинуться на кресле, нуждаясь в отдыхе, и не услышит сигнал.