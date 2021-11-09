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Четыре бесполезных гаджета для современных автомобилей

Car.ru
1 час назад

Во время просмотра рекламы можно увидеть множество различных гаджетов для автомобилей. Некоторые из них по-настоящему бесполезны, поэтому и покупать их нет смысла.

Четыре бесполезных гаджета для современных автомобилей
Фото: ТАССТАСС

Первый такой гаджет якобы способен уменьшить расход горючего на 10-15%. От автомобилиста только требуется взять топливный шланг и зафиксировать устройство на нем. В действительности новинка никакое снижение не гарантирует.

Вторая деталь призвана выполнить ту же работу, а ее монтаж еще проще, чем в первом случае. Необходимо вставить гаджет в прикуриватель и это каким-то образом окажет влияние на меньшую трату бензина, но в действительности это не так. Единственная польза предмета - он светится маленьким светодиодом.

Антисон нужно вставить в ухо шоферу, а если тот вдруг начнет засыпать, то приспособление издаст звук и разбудит человека за рулем. Это тоже практически не функционирует, так как водитель может откинуться на кресле, нуждаясь в отдыхе, и не услышит сигнал.

Насос для слива масла расположился в той же категории. Устройство предназначено, чтобы водитель без подъемника сам заменил масло в моторе через отверстие для щупа. Эта деталь в действительности слабая, и она откачает не больше 4 литра за 10 минут. Еще один минус недолговечность: мотор крайне быстро перегревается.

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