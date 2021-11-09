Акции Ford достигли 20-летнего максимума

Стоимость акции автомобильного концерна Ford превысила $20. Последний раз ценные бумаги автопроизводителя стоили так дорого в сентябре 2001 года. В 16:31 они торговались на уровне $20,61 за акцию и побили вчерашний рекорд, который составлял $20,42 за бумагу. Эксперты связали это с доверием к политике главного исполнительного директора компании Джима Фарли, занявшего эту должность в октябре 2020-го.

Фото: Automotive Rhythms, CC BY-SA 4.0 Automotive Rhythms, CC BY-SA 4.0

По информации РБК «Инвестиции», с начала 2021 года рост котировок Ford составил 127% в сравнении с 42% у General Motors и 68% у Tesla. С момента прихода нового руководителя котировки Ford выросли примерно втрое.

Известно, что Фарли уделяет пристальное внимание развитию электромобилей. Он планирует, что к 2030 году компания будет продавать в США 40–50% машин с электродвигателями. В Европе к середине 2026 года весь модельный ряд её легковушек будет состоять из электромобилей.

8 ноября в распоряжение сайта Electrek попало обращение главы американского автопроизводителя к сотрудникам. В нём Фарли поставил в пример компанию Илона Маска Tesla. Он подчеркнул, что Ford не должен игнорировать тот факт, что Tesla Model 3 стала одним из самых популярных автомобилей среди машин всех типов, а не только электромобилей.

Он также выступил за прямые продажи, по которым работает Tesla.

«Никаких посредников между производителем и покупателем в этом случае нет, и цена сделки определена заранее», — отметил глава компании.