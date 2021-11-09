Россиян предупредили о подорожании электромобилей

«Получается так: вы ввозите и оплачиваете сбор на Tesla, а господдержка будет идти на российские электромобили, которых ещё в природе нет. Все, кто говорят о скором производстве электромобилей, — либо мошенники, у которых нет даже прототипов, или производители копий китайских электрокаров. Поэтому все попытки стимулировать спрос ни к чему не приведут, и поддержка заявлена только на бумаге. Просто в Минпромторге видят, что из Японии привозят дешёвые электрокары Nissan Leaf, и со всеми растаможками и оформлением они обходятся дёшево. Поэтому ведомство хочет получить свой кусок пирога», — заявил эксперт.