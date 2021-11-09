Россиян предупредили о подорожании электромобилей

Минпромторг предложил в 2022 году повысить утилизационный сбор для новых электромобилей почти в девять раз, а для подержанных — почти вчетверо. В ведомстве при этом обещают, что рост утильсбора не приведёт к подорожанию отечественных машин. Однако вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин придерживается иного мнения. В комментарии «Секрету фирмы» он рассказал, чем обернётся нововведение.
По словам Шапарина, любое повышение утильсбора — большой удар по стоимости автомобиля и карману автовладельца. В своё время сбор заменил действующие пошлины на подержанные автомобили. Деньги, которые собирали при ввозе любых машин в страну, уходили на утилизацию два года подряд. За это время было утилизировано до 800 000 автомобилей, а люди получали деньги или скидки на новые авто.
«Ключевой момент в том, на что сейчас эти деньги уходят на поддержку отечественного автопрома. Если бы они действительно шли на утилизацию автомобилей, было бы понятно, зачем увеличивать сбор. В случае с электрокарами вопрос утилизации стоит очень остро: в Британии, например, утилизация батареи электрокара обойдётся в несколько тысяч долларов. Но у нас подобной инфраструктуры нет вовсе», — заявил Шапарин.
Машины подорожают пропорционально увеличению утильсбора, уверен эксперт. Для юридических лиц сбор вырастет до 288 000 рублей для новых и до 488 000 рублей — для старых электрокаров. Это заметный удар по бизнесу — ему станет невыгодно легально ввозить электромобили в страну. Бизнес же не дождётся обещанной «компенсации» от государства.
«Получается так: вы ввозите и оплачиваете сбор на Tesla, а господдержка будет идти на российские электромобили, которых ещё в природе нет. Все, кто говорят о скором производстве электромобилей, — либо мошенники, у которых нет даже прототипов, или производители копий китайских электрокаров. Поэтому все попытки стимулировать спрос ни к чему не приведут, и поддержка заявлена только на бумаге. Просто в Минпромторге видят, что из Японии привозят дешёвые электрокары Nissan Leaf, и со всеми растаможками и оформлением они обходятся дёшево. Поэтому ведомство хочет получить свой кусок пирога», — заявил эксперт.
О повышении утилизационного сбора сообщали ещё в начале года. Минпромторг предложил увеличить его базовую ставку на 25% для легковых машин и грузовиков. Эксперты предупредили, что из-за этого подорожают иномарки.