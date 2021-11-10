Водителей предупредили о штрафах «с воздуха»

«Летательный аппарат, находясь в воздухе, непрерывно ведет видеозапись. При этом изображение транслируется в онлайн-режиме на специальный планшет инспекторов ГИБДД и записывается на жесткий диск. Беспилотник фиксирует само нарушение ПДД, марку и модель автомобиля, а также его номер. На данный момент летательные аппараты в основном фиксируют только один вид нарушения — выезд на встречную полосу за сплошную линию разметки», — сообщает Autonews.