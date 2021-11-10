Камеры начнут ловить выбрасывающих мусор из окон авто

Госдума начала сбор отзывов на законопроект, резко повышающий штрафы за выброс мусора из машин. Окурок из окна машины может обойтись водителю в 10-15 тысяч рублей. Если выбросит второй раз, ставки возрастут до 20-30 тысяч.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Инициативу внесли в парламент страны Московская областная Дума и Московская городская Дума. Ловить же нарушителей будут камеры.

Видео дня

"Напомню, что ключевым нововведением может стать использование фото- и видеофиксации. Это поможет инспекторам экологического надзора осуществлять эффективный контроль одновременно за множеством территорий, - рассказал в свое время председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, - отмечу также, что законопроектом предусмотрен упрощенный порядок привлечения к ответственности за нарушения, зафиксированные с помощью камер".

По словам Шапошникова, если под камеру попадет владелец легкового автомобиля, выбрасывающий мусор в неположенном месте, ему будет выписан штраф в размере 10 тысяч рублей (как минимум), грузового - 100 тысяч рублей. Если правонарушение повторится - 20 тысяч рублей и 150 тысяч рублей соответственно.

Обочины дорог не должны превращаться в мусорные полигоны. Даже одной бумажке или смятому пакету от сока там не место. Странно, что не все водители это понимают.

"Мы вышли с предложением об увеличении штрафов, потому что действующие сегодня не отвечают требованиям. Ущерб, причиненный окружающей среде, как правило, намного превышает их размеры. Ответственность надо значительно увеличить", - сказал глава Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Надо подчеркнуть, что в целом новации распространяются не только на автомобилистов. Повышенные штрафы будут грозить и тем, кто мусорит в лесах, и тем, кто не донес ведро с мусором до контейнеров в дачном поселке.

"Полагаем, что проблема существенно шире, чем выбрасывание окурков и бумаги из окна. Речь идет о сбросе и выгрузке из автомобилей мусора вне свалок и других отведенных мест, - подчеркивает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - В свою очередь, в полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать окурки и во время движения автомобильного транспорта. В противном случае нарушитель может быть оштрафован по статье 20.4 КоАП".

По ее мнению, использование средств автоматической фиксации позволит не только пресекать правонарушения, связанные со сбросом отходов, но также повысит эффективность реализации превентивной функции административной ответственности.

Еще одна новация: проект предусматривает конфискацию. Транспортные средства с прицепами, тракторы, самосвалы, наносящие серьезный экологический вред, возможно, будут изымать. По данным "РГ", прежде всего речь идет об изъятии транспортных средств у юридических лиц. Так что за конфетную обертку, выброшенную из пикапа, автомобиль не заберут. Даже если человек будет пойман повторно, за свою машину ему не стоит волноваться - только за кошелек. Но если какая-то компания повадилась выгружать мусор на пустыре на окраине города, то может лишиться самосвалов.

Правительство России еще летом в целом поддержало законопроект, однако в подготовленном отзыве высказало некоторые технические замечания.

Повышаются штрафы и для тех, кто мусорит без машин. Например, оставить в лесу объедки от пикника будет грозить штрафом от 2 до 3 тысяч рублей. Сейчас санкции за это - от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.