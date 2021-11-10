Volkswagen поднял цены на четыре модели в России. Как сообщают аналитики портала «Цена Авто», в ноябре немецкий производитель переписал прайс-листы своего бестеллера Polo, кроссовера Tiguan, а также седана Passat и нового компактного вседорожника Taos. Модели подорожали во всех доступных комплектациях на 28-105 тысяч рублей, что составляет 1,8-6,4 процента от прежней стоимости. Это уже третья корректировка цен Volkswagen с начала осени.

Самой заметной прибавкой отметился самый доступный в линейке Volkswagen кроссовер Taos, сборку которого в России запустили в мае. Автомобиль стал дороже для россиян на 60-105 тысяч рублей (2,6-6,4 процента), и теперь его рекомендованная розничная цена составляет от 1 754 900 до 2 327 900 рублей.

На втором месте по величине прибавки оказался Tiguan: его стоимость выросла на 60-70 тысяч рублей (2,1-3,0 процента). Новая цена самого продаваемого вседорожника Volkswagen варьируется от 2 059 900 до 3 269 900 рублей.

За седан Passat теперь просят на 54 тысячи рублей (1,8-2,1 процента) больше, или 2 656 000-2 986 000 рублей. Что касается абсолютного бестселлера, Polo, то его цену скорректировали на 28-34 тысячи рублей (2,1-3,4 процента) до 1 033 900-1 443 900 рублей.