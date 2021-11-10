Электрокары BMW будут заряжать электричеством из навоза

Отделение BMW of North America будет использовать навоз с калифорнийских молочных ферм для получения «зеленой» электроэнергии. Об этом компания объявила накануне, представив своего нового партнёра — ферму Bar 20 Dairy из калифорнийского городка Керман. На территории хозяйства находится биореактор нового поколения, способный захватывать выделяемый навозом метан и превращать его в чистую энергию без сжигания.

Фото: © BMW © BMW

Постройкой биореактора, в данном случае анаэробного (без подачи кислорода), занималась фирма California Bioenergy. Принцип его действия прост и основан на процессе метанового брожения, который в упрощенном виде выглядит так: поступающая в реактор биомасса под воздействие бактерий сначала преобразуется в метан, воду и углекислый газ; затем биогаз фильтруют и передают к топливным ячейкам, где путем парового риформинга из него выделяют чистый водород. На последнем этапе водород окисляется на аноде, что генерирует ток.

Нельзя сказать, что этот метод полностью безвреден для окружающей среды, так как при паровом риформинге выделяется небольшое количество парниковых газов (но намного меньше, чем при сжигании углеводородов). Однако за счет захвата метана и преобразования его в чистую электроэнергию BMW считает, что таким образом компенсирует 100 процентов выбросов углекислоты. Кроме того, установка в Bar 20 Dairy производит в два раза больше электричества, чем традиционные генераторы, при том же объёме газа. Ну а переваренный в биореакторе материал можно дальше использовать в качестве удобрений.