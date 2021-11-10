Появится ли новый кроссовер Chevrolet в России?

Модельный ряд марки Chevrolet на рынке Казахстана пополнился ещё одним кроссовером.

Фото: Wroom Wroom

Chevrolet Equinox третьего поколения выпускается с 2016 года. До России автомобиль так и не добрался, зато в этом году кроссовер начали продавать в Казахстане — он заменил снятую с производства модель Captiva. А теперь на местный рынок вышел обновлённый автомобиль.

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В Казахстане кроссовер предлагается только в «спортивном» исполнении Equinox RS. Машина оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 236 л. с., девятиступенчатым автоматом и полным приводом.

По данным сайта Wroom.ru, цены на автомобиль начинаются с отметки 15,8 млн тенге — это примерно 2,6 млн рублей по текущему курсу.

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