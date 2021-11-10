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Новый кроссовер Chevrolet начали продавать в Казахстане. Появится ли модель в России?

Wroom.ru
3 часа назад

Модельный ряд марки Chevrolet на рынке Казахстана пополнился ещё одним кроссовером.

Появится ли новый кроссовер Chevrolet в России?
Фото: WroomWroom

Chevrolet Equinox третьего поколения выпускается с 2016 года. До России автомобиль так и не добрался, зато в этом году кроссовер начали продавать в Казахстане — он заменил снятую с производства модель Captiva. А теперь на местный рынок вышел обновлённый автомобиль.

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В Казахстане кроссовер предлагается только в «спортивном» исполнении Equinox RS. Машина оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 236 л. с., девятиступенчатым автоматом и полным приводом.

По данным сайта Wroom.ru, цены на автомобиль начинаются с отметки 15,8 млн тенге — это примерно 2,6 млн рублей по текущему курсу.

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О возможном запуске модели в России пока не сообщается. В этом году Chevrolet впервые за несколько лет привёз на наш рынок новую модель, компактный кроссовер TrailBlazer, так что, возможно, и Equinox со временем появится у российских дилеров.

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