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АвтоВАЗ отложил старт продаж автомобилей Lada с допоборудованием на 1 декабря 2021 года

Car.ru
2 часа назад

Продажа моделей Lada с дополнительным оснащением начнется не с 15 ноября текущего года, как сообщалась ранее, а с 1 декабря. Об этом стало известно из официального письма, которое было разослано во все дилерские центры марки.

Продажи Lada с допоборудованием отложили до 1 декабря
Фото: Car.ruCar.ru

Основной причиной данного решения стал простой производства, выпавший на праздничные дни. Сейчас покупатели могут приобрести автомобили с дополнительным оборудованием только за отдельную плату, которая составляет от 8 000 до 30 000 в зависимости от перечня оснащения. Установкой систем, выбранных по желанию будущих владельцев, займутся сотрудники дилерских центров. Так, за поддон в нишу запасного колеса, дополнительную защиту картера, качественные коврики, а также новые крепления дверей придется отдать в среднем 25 000 - 30 000 рублей. Самый дорогой набор предусмотрен для внедорожника Lada Niva Legend.

Ранее издание CAR.RU рассказывало о том, что АвтоВАЗ в ноябре увеличит стоимость продаваемых транспортных средств.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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