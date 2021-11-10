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В России заработал умный пешеходный переход

Car.ruиещё 1
2 часа назад

В России теперь функционирует интеллектуальный пешеходный переход iCrosswalk, который может распознать человека, включить освещение и подсчитать количество пешеходов и автомобилей.

В России заработал умный пешеходный переход
Фото: Car.ruCar.ru

Если видеокамеры использовались как средство против воровства, то теперь они будут обеспечивать безопасность на российских перекрёстках. В Москве прошел первый эксперимент с "умной зеброй", которая была введена в эксплуатацию на улице Болотниковская. Внешне такой переход мало чем отличается от обычного - такая же разметка и знак. Но всё выглядит так до приближения пешехода.

Как только человек подходит к переходу, автоматически включается освещение, светофор Т-7 и табличка "пропустить пешехода". При этом некоторые светодиоды, например, возле дорожного знака, светятся постоянно, а водители даже ночью прекрасно видят светоотражающую разметку.

Система ведёт учёт статистических данных о количестве проходящих людей и машин. В будущем, когда такие переходы будут работать повсеместно, процесс организации дорожного движения существенно упростится.

Согласно результатам исследования, система iCrosswalk снизила вероятность аварий на перекрёстке на 82%, скорость автомобильного потока увеличилась в среднем на 27%, а время, которое пешеход проводит перед "зеброй" в ожидании, сократилось на 30%. Эти цифры свидетельствуют о высокой эффективности инновации. В скором времени такие переходы появятся и в других российских городах.

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