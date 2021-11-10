На нескольких улицах Москвы скорость ограничат до 50 км/ч

На Бульварном кольце, Цветном бульваре, ул. Остоженка, ул. Маросейка и других прилегающих улицах ограничат максимально допустимую скорость движения автомобилей до 50 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«50 км/ч - такая скорость будет на Бульварном кольце, Цветном бульваре, ул. Остоженка, ул. Маросейка и на других прилегающих улицах. Скорость - основной фактор риска ДТП на дороге. Сегодня международные организации заявляют, что тяжесть последствий ДТП напрямую зависит от скорости. Если водитель едет со скоростью в 30 км/ч, то в 90% случаев участники аварии получат легкие травмы. Выше 50 км/ч - и вероятность смертельного исхода столкновения превысит 90%», - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, ограничение скорости вводится именно на этих участках, так как, например, по Бульварному кольцу ежедневно проходит 130 тыс. пешеходов, а также здесь ездят велосипедисты и пользователи средств индивидуальной мобильности. Отмечается, что новый скоростной режим не приведет к пробкам, так как днем в центре города средняя скорость не превышает 30-40 км/ч, а на пропускную способность влияют ДТП.