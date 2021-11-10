Автомобиль Apple нарисовали по патентам

Компания Apple не афиширует, как продвигается разработка собственного электрокара. Но утечка информации и патентные разработки дают представления о проекте.
В последнее время Apple начала отрицать разработку автомобиля на электрической тяге, но скрывать факт развития плана становится все труднее. Недавно в Сети появились патентные эскизы, которые демонстрируют последние автомобильные разработки. На основе данной информации, независимые дизайнеры из лизинговой фирмы Vanarama, решили составить эскизы новинки.
И в данном случае акцент был сделан не на внешний вид, а на технологические решения, которые могут быть задействованы в проекте. Специалисты провели анализ патентов и сообщили, что в области пассажирского кресла не предусмотрены стойки. Двери в автомобиле открываются в противоположном направлении друг от друга.
В салоне для каждого предусмотрено индивидуальное кресло с возможностью вращения. Вероятно, интерьер будет дополнен большим количеством дисплеев. Так, экран предусматривается даже в руле.