Автомобиль Apple нарисовали по патентам

Компания Apple не афиширует, как продвигается разработка собственного электрокара. Но утечка информации и патентные разработки дают представления о проекте.

Фото: Car.ru Car.ru

В последнее время Apple начала отрицать разработку автомобиля на электрической тяге, но скрывать факт развития плана становится все труднее. Недавно в Сети появились патентные эскизы, которые демонстрируют последние автомобильные разработки. На основе данной информации, независимые дизайнеры из лизинговой фирмы Vanarama, решили составить эскизы новинки.

И в данном случае акцент был сделан не на внешний вид, а на технологические решения, которые могут быть задействованы в проекте. Специалисты провели анализ патентов и сообщили, что в области пассажирского кресла не предусмотрены стойки. Двери в автомобиле открываются в противоположном направлении друг от друга.