Электромобили BMW будут заряжаться от «энергии навоза»

BMW, вслед за своими конкурентами, начала активно вкладываться в сегмент электромобилей. Так, например, люксовый бренд объявил о выборе достаточно необычного источника для получения энергии для своих авто.

Фото: BMW BMW

Речь идёт о технологии улавливания метана из навоза — именно её немецкий концерн планирует внедрить в сегмент электрокаров. Для этого американское подразделение BMW даже заключило соглашение с компанией California Bioenergy — на её ферме Bar 20 Dairy будет происходить генерация электроэнергии.

Наше партнёрство с CalBIO представляет собой инновационный способ привлечь инвестиции в возобновляемые источники энергии, которые снабжают автомобили чистой энергией и сокращают выбросы метана на молочных фермах, принося сельскохозяйственным общинам новый источник дохода.