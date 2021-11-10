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Электромобили BMW будут заряжаться от «энергии навоза»

Ferra.ru
17 минут назад

BMW, вслед за своими конкурентами, начала активно вкладываться в сегмент электромобилей. Так, например, люксовый бренд объявил о выборе достаточно необычного источника для получения энергии для своих авто.

Электромобили BMW будут заряжаться от «энергии навоза»
Фото: BMWBMW

Речь идёт о технологии улавливания метана из навоза — именно её немецкий концерн планирует внедрить в сегмент электрокаров. Для этого американское подразделение BMW даже заключило соглашение с компанией California Bioenergy — на её ферме Bar 20 Dairy будет происходить генерация электроэнергии.

Наше партнёрство с CalBIO представляет собой инновационный способ привлечь инвестиции в возобновляемые источники энергии, которые снабжают автомобили чистой энергией и сокращают выбросы метана на молочных фермах, принося сельскохозяйственным общинам новый источник дохода.

Напомним, что ранее принц Уэльский Чарльз заявил, что его личный автомобиль Aston Martin начал ездить на биотопливе. В его производстве задействованы сыр и вино.

Автоновости,Aston Martin,BMW,
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