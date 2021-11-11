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ГИБДД усилила поиск машин, зарегистрированных на детей

Газета.Ruиещё 2
41 минуту назад

Московская Госавтоинспекция начала усиленно искать зарегистрированные на несовершеннолетних автомобили. В ведомстве заявили, что водители этих машин перемещаются по дорогам, избегая ответственности за нарушения ПДД.

ГАИ ловит зарегистрированные на детей автомобили
Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

«В дальнейшем привлечение к административной ответственности за нарушения, зафиксированные с помощью комплексов фото-видеофиксации, совершенные данными водителями указанных транспортных средств, будет происходить автоматически», — написали в пресс-службе.

За последние три месяца инспекторы ДПС установили более 50 фактических владельцев машин, в отношении водителей вынесли почти 2,4 тыс. постановлений по делам об административных правонарушениях.

В начале 2020 года правительство запретило регистрировать автомобили на детей, которым не исполнилось 16 лет.

Автоновости,ГИБДД,
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