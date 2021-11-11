Российские власти поставили под сомнение один из главных мегапроектов в современной истории России — высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург — и могут отказаться от планов по его реализации, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, вариант отказа от строительства трассы или перенос сроков обсуждается на уровне правительства. В частности, ситуация обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, по итогам которого было рекомендовано «проработать ряд вопросов».

РЖД в ближайшее время должны будут вновь оценить проект с учетом поручений президента Владимира Путина и «перспектив развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна». Кроме того, в проекте протокола по итогам совещания, на который ссылается издание, упоминается «оптимизация проекта строительства железнодорожной линии Москва — Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей».

В качестве одного из альтернативных вариантов рассматривается замена ВСМ на выделенный грузовой ход между двумя крупнейшими городами страны. На таком развитии событий настаивает РЖД.