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Один из главных мегапроектов России поставили под сомнение

Lenta.ru
1 час назад

Российские власти поставили под сомнение один из главных мегапроектов в современной истории России — высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) МоскваСанкт-Петербург — и могут отказаться от планов по его реализации, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, вариант отказа от строительства трассы или перенос сроков обсуждается на уровне правительства. В частности, ситуация обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, по итогам которого было рекомендовано «проработать ряд вопросов».

РЖД в ближайшее время должны будут вновь оценить проект с учетом поручений президента Владимира Путина и «перспектив развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна». Кроме того, в проекте протокола по итогам совещания, на который ссылается издание, упоминается «оптимизация проекта строительства железнодорожной линии Москва — Санкт-Петербург с участием крупнейших грузоотправителей».

В качестве одного из альтернативных вариантов рассматривается замена ВСМ на выделенный грузовой ход между двумя крупнейшими городами страны. На таком развитии событий настаивает РЖД.

О планах построить ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом стало известно в августе. В сентябре она была включена в предварительный проект федерального бюджета на 2022-24 годы. Завершить строительство предполагалось к 2027 году, после чего магистраль была бы интегрирована с третьим Московским центральным диаметром (МЦД).
Автоновости,Видео,Андрей Белоусов,Владимир Путин,РЖД,
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