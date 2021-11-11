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Российским водителям грозят новые крупные штрафы

Алиса Селезнёва
1 час назад

В проект обновленного Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), подготовленный Минюстом, войдут несколько новых штрафов для водителей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время погони предложено штрафовать водителей на 40 тысяч рублей. Штраф в 50 тыс. рублей и лишение прав грозит также за управление машиной в состоянии опьянения, если в салоне находится ребенок.

Проект включает и штрафы за повторные нарушения. Например, за управление машиной с нечитаемыми номерами, если это не первый такой случай, водитель может быть оштрафован на пять тысяч рублей, ему также грозит лишение прав. А за рецидив с чрезмерной тонировкой предусматривается штраф в три тысячи рублей.

В обновленном кодексе будет увеличен с тысячи до трех тысяч рублей штраф за стоянку вне специально отведенных «карманов», а за перевозку детей без автокресла - с трех до пяти тысяч рублей.

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Также вводится процедура временного «ограничения» права управления транспортным средством. Она будет применяться в случаях грубого нарушения водителем ПДД, до вынесения решения судом. Сейчас запрета водить машину нет.

При этом в новом КоАП Минюст предлагает полностью отказаться от административного ареста водителей из-за дороговизны для бюджета и в связи с гуманизацией законодательства.

По данным в ГИБДД, по итогам 2020 года было вынесено более 145,5 млн штрафов с помощью камер — на 19,2% больше, чем в 2019-м. Наибольшее число штрафов камерами и инспекторами было наложено за превышение скорости движения (124 миллиона), несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (13,6 млн), и проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 млн).
Автоновости,Видео,BMW,Lada,Минюст РФ,
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