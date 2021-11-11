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Стало известно, когда Hyundai наладит сборку автомобилей на бывшем заводе GM в Санкт-Петербурге

Motor.ru
3 часа назад

Появилась информация о планах Hyundai относительно пустующего завода General Motors в Санкт-Петербурге, который корейская компания выкупила еще в конце 2020 года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Hyundai, в октябре было принято решение о реконструкции предприятия, чтобы «к 2023 году начать выпуск новых моделей». Уточняется, что на бывшем заводе GM наладят выпуск «широкой линейки автомобилей».

Когда Hyundai наладит сборку на бывшем заводе GM
Фото: Motor.ruMotor.ru

Завод General Motors был построен в 2008 году, объем инвестиций в проект на тот момент оценивался в 300 миллионов долларов. В разные годы с конвейера предприятия сходили Chevrolet Cruze, Trailblazer, Tahoe, Captiva, а также Opel Astra, Antara, Mokka и несколько моделей Cadillac. В 2015 году GM свернул производство в России, а завод законсервировали. Площадка пустовала до конца 2020 года, пока ее не приобрел Hyundai.

В мае этого года на территории законсервированного завода были замечены несколько кроссоверов Creta, а с главного здания предприятия демонтировали вывеску General Motors.

Между тем, у Hyundai уже имеется предприятие в Санкт-Петербурге – на мощностях «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» собирают модели Creta, Solaris, а также седан Kia Rio и кросс-хэтчбек Kia Rio X. Завод работает уже 11 лет, и за это время с его конвейера сошло более двух миллионов автомобилей.

Кроме того, в сентябре 2021 года там же в Сестрорецке открыли моторный завод «Хендэ Виа», рассчитанный на выпуск 240 тысяч двигателей в год — там собирают 123-сильные «атмосферники» объемом 1,6 литра семейства Gamma.

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