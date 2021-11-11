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Volkswagen завершит производство знаковой модели Santana

Motor.ru
1 час назад

Volkswagen снимет с конвейера седан Santana, который был первой массовой моделью марки в Китае и выпускался с 1983 года. Изначально Сантана была разновидностью Passat второго поколения, а последние девять лет года под этим названием выпускается «родственник» российского Polo на платформе PQ25. Спустя без малого 40 лет Volkswagen решил завершить сборку Santana, причем преемника у нее не будет. Впрочем, права на название автопроизводитель сохранит, так что, вероятно, в будущем его могут присвоить другой модели.

Volkswagen завершит производство знаковой модели
Фото: © Volkswagen© Volkswagen

Santana — не единственная модель, которая покинет конвейер совместного предприятия Volkswagen-SIAC. По информации Reuters, на заводе также завершится сборка Skoda Rapid и актуальной версии кроссовера Tharu. Представители марки заявили, что от Santana решили отказаться в пользу кроссоверов: так, освободившиеся мощности завода будут использованы для сборки T-Cross и рестайлингового Tharu.

Помимо совместного предприятия с SIAC, у немецкой марки имеются заводы в Китае с FAW Group и JAC. Например, СП Volkswagen-FAW занимается сборкой полноразмерного кроссовера Talagon, а на СП Volkswagen-JAC выпускают лифтбеки Jiayue A5 для внутреннего китайского рынка.

В России у Volkswagen тоже несколько производственных площадок: на заводе в Калужской области производят Tiguan, Polo, а также Skoda Rapid, а на мощностях Группы ГАЗ в Нижнем Новгороде — новый кроссовер Taos, Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia.

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