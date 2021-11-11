Алкозамки станут обязательными на всех авто в США

Конгресс США принял закон о внедрении во все автомобили устройства, предупреждающего вождение за рулем в нетрезвом виде.

Автопроизводители обязаны установить технологию, предотвращающую пьяное вождение, до 2026 года. До этой даты департамент транспорта определит, какое именно устройство больше для этого подойдет.

На программу по безопасности дорожного движения будет направлено 17 миллиардов долларов. Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, из-за аварий по вине пьяных автомобилистов ежегодно погибает более 10 тысячи человек — это почти 30% от всех погибших в ДТП в стране.

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