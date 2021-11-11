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ГИБДД заводит дела на водителей машин с иностранными номерами

Российская Газета
1 час назад

С начала года сотрудниками столичной Госавтоинспекции составлено около 17 тысяч административных материалов в отношении водителей, управляющих транспортными средствами с иностранными регистрационными знаками, сообщает пресс-служба ведомства.

ГИБДД заводит дела на водителей машин с иностранными номерами
Фото: Павел Лисицын/РИА НовостиПавел Лисицын/РИА Новости

Речь идет о нарушениях, выявленных с помощью автоматических комплексов фотовидеофиксации. Дело в том, что идентифицировать машину с иностранным номером проблем не составляет. А вот привлечь к ответственности автовладельца задача не простая. Как правило, данных о нем в системе нет, ведь машина зарегистрирована за границей, штраф направлять некому.

Однако Госавтоинспекция нашла способ справится с этой проблемой. Сотрудники ДПС вручную останавливают машины с иностранными номерами, проверяют их на наличие штрафов и при их наличии оформляют постановления.

Но это еще не все. Таким образом в базу попадают данные о том, кто управляет автомобилем, то есть владеет им. И в дальнейшем штрафы с камер фотовидеофиксации направляются этому владельцу напрямую, как и всем остальным собственникам и владельцам машин.

Владельцы машин также могут проверить наличие числящихся за ними штрафов на официальном сайте Госавтоинспекции. Для этого достаточно в графе проверка штрафов ввести иностранный номер автомобиля.

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