10 автомобилей с худшими пропорциями

Автомобильные компании в попытке создать привлекательный внешне автомобиль порой перегибают палку, создавая в итоге снаружи неказистые модели.В некоторых случаях диспропорция видна по отдельным элементам кузова - багажник, салон автомобиля. Такие модели порой имеют успех на рынке, но выбор автомобиля в этом случае явно проводился без учета внешности.

Фото: Car.ru Car.ru

Компактные модели. В этой категории встречаются преимущественно модели с азиатского рынка:

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Suzuki X90. Еще со времен Suzuki Samurai компания славилась компактными внедорожными моделями. Здесь дизайнеры решили к 2-местному кузову добавить просторный багажник, что и привело к диспропорции.

Tata Magic Iris. Компактный однообъемный автомобиль индийской компании имеет определенную диспропорцию кузова. При этом малая колесная база и высокий кузов делают его очень неустойчивым. Может быть по этой причине скорость машины ограничена на уровне 55 км/ч.

Fiat Multipla. Минивэн итальянского бренда разрабатывался из расчета размещения 6 пассажиров на двух рядах сидений. Объемная верхняя часть кузова получилась больше похожа на аквариум. Но самое главное, что среднее сиденье рядом с водителем на практике использовалось крайне редко.

Модели с чрезмерно длинной передней частью. Необходимость разработки длинной фронтальной части часто диктовала потребность размещения мощных рядных моторов. Среди моделей этой категории выделяются:

Bugatti Royale. При массе более 3 тонн, мощный автомобиль имеет очень компактный салон. Тот случай, когда машина строилась не для пассажиров и водителя, а для высокой разгонной динамики.

Aston Martin Lagonda. В целом пропорционально построенный автомобиль получил радиаторную решетку скромных размеров. В сочетании с узкими фарами создается впечатление, что машина въехала на перекрестке под грузовик, который просто расплющил «нос» автомобиля.

Необычные дизайнерские решения. Нередко ошибки дизайнеров случаются при попытке повторить успех других моделей. К таким примерам относятся:

Mercedes-Benz GLE Coupe. Модный сегодня кузов в стиле BMW X6 «к лицу» не каждой марке. Вот кроссовер Mercedes с таким кузовом больше напоминает дорогое яйцо, но никак ни модный автомобиль. И на дорогах такая машина встречается гораздо реже.

SsangYong Action. В попытке сделать кроссовер спортивной направленности, дизайнеры корейской компании упростили процесс, в результате появился приподнятый, укрупненный хэтчбек на шасси с полным приводом.

SsangYong Mysso Sport. Даже внедорожный вариант Musso имеет сомнительный дизайн с позиции гармоничности. Но вот идея сделать из машины еще и пикап - не самое продуманной решение. В результате получился автомобиль спорной внешности, к которому сзади прикрепили открытый багажник.