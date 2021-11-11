10 автомобилей с худшими пропорциями

Автомобильные компании в попытке создать привлекательный внешне автомобиль порой перегибают палку, создавая в итоге снаружи неказистые модели.В некоторых случаях диспропорция видна по отдельным элементам кузова - багажник, салон автомобиля. Такие модели порой имеют успех на рынке, но выбор автомобиля в этом случае явно проводился без учета внешности.
Компактные модели. В этой категории встречаются преимущественно модели с азиатского рынка:
Suzuki X90. Еще со времен Suzuki Samurai компания славилась компактными внедорожными моделями. Здесь дизайнеры решили к 2-местному кузову добавить просторный багажник, что и привело к диспропорции.
Tata Magic Iris. Компактный однообъемный автомобиль индийской компании имеет определенную диспропорцию кузова. При этом малая колесная база и высокий кузов делают его очень неустойчивым. Может быть по этой причине скорость машины ограничена на уровне 55 км/ч.
Fiat Multipla. Минивэн итальянского бренда разрабатывался из расчета размещения 6 пассажиров на двух рядах сидений. Объемная верхняя часть кузова получилась больше похожа на аквариум. Но самое главное, что среднее сиденье рядом с водителем на практике использовалось крайне редко.
Модели с чрезмерно длинной передней частью. Необходимость разработки длинной фронтальной части часто диктовала потребность размещения мощных рядных моторов. Среди моделей этой категории выделяются:
Bugatti Royale. При массе более 3 тонн, мощный автомобиль имеет очень компактный салон. Тот случай, когда машина строилась не для пассажиров и водителя, а для высокой разгонной динамики.
Aston Martin Lagonda. В целом пропорционально построенный автомобиль получил радиаторную решетку скромных размеров. В сочетании с узкими фарами создается впечатление, что машина въехала на перекрестке под грузовик, который просто расплющил «нос» автомобиля.
Необычные дизайнерские решения. Нередко ошибки дизайнеров случаются при попытке повторить успех других моделей. К таким примерам относятся:
Mercedes-Benz GLE Coupe. Модный сегодня кузов в стиле BMW X6 «к лицу» не каждой марке. Вот кроссовер Mercedes с таким кузовом больше напоминает дорогое яйцо, но никак ни модный автомобиль. И на дорогах такая машина встречается гораздо реже.
SsangYong Action. В попытке сделать кроссовер спортивной направленности, дизайнеры корейской компании упростили процесс, в результате появился приподнятый, укрупненный хэтчбек на шасси с полным приводом.
SsangYong Mysso Sport. Даже внедорожный вариант Musso имеет сомнительный дизайн с позиции гармоничности. Но вот идея сделать из машины еще и пикап - не самое продуманной решение. В результате получился автомобиль спорной внешности, к которому сзади прикрепили открытый багажник.
В качестве заключения. Нередко в расчете на повышенный спрос инновационные модели получают в свою внешность изюминку. К примеру, модель Panther 6 с двумя передними осями так и не стала массовой. Да и первый электромобиль (Mirai) на топливных элементах компании Toyota с обилием геометрических форм тоже трудно назвать удачной дизайнерской разработкой. Футуристичность форм не всегда делает модель массовой.