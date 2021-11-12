ГИБДД напомнила о штрафе за отсутствие наклейки «Начинающий водитель»

Начинающие водители, стаж вождения которых составляет менее двух лет, обязаны размещать на своих автомобилях восклицательный знак в желтом квадрате. Зачастую водители-новички не используют наклейку, хотя это является нарушением ПДД, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

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В ГИБДД отметили, что знак привлекает внимание других участников движения и предупреждает о небольшом опыте водителя, который может совершать ошибки или передвигаться на малой скорости.

Требования к наклейке «Начинающий водитель» строго регламентированы: размеры квадрата 15x15 см, высота восклицательного знака 11 см, восклицательный знак должен быть черным и располагаться на желтом фоне. Устанавливать знак можно на задней части машины: на стекле, бампере, крышке или двери багажника.