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ГИБДД напомнила про штраф за отсутствие наклейки «Начинающий водитель»

Газета.Ru
3 часа назад

Начинающие водители, стаж вождения которых составляет менее двух лет, обязаны размещать на своих автомобилях восклицательный знак в желтом квадрате. Зачастую водители-новички не используют наклейку, хотя это является нарушением ПДД, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

ГИБДД напомнила о штрафе за отсутствие наклейки «Начинающий водитель»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ГИБДД отметили, что знак привлекает внимание других участников движения и предупреждает о небольшом опыте водителя, который может совершать ошибки или передвигаться на малой скорости.

Требования к наклейке «Начинающий водитель» строго регламентированы: размеры квадрата 15x15 см, высота восклицательного знака 11 см, восклицательный знак должен быть черным и располагаться на желтом фоне. Устанавливать знак можно на задней части машины: на стекле, бампере, крышке или двери багажника.

В ведомстве подчеркнули, что использование знака, размеры которого не соответствуют требованиям ПДД — это нарушение. Причем нарушением будет как использование небольшого знака (менее 150 мм), так и увеличенного (более 150 мм). Штраф за отсутствие опознавательного знака составляет 500 рублей, его можно оплатить с 50-процентной скидкой.

Автоновости,ГИБДД,
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