Daimler продал свою долю в Renault

В 2010 году Daimler договорился о стратегическом партнерстве с альянсом Renault-Nissan, и тогда же получил по 3,1 процента акций обеих компаний, а те, в свою очередь, поделили такой же пакет акций Daimler пополам между собой. Весной этого года и Rеnault, и Nissan продали свои доли, а теперь их примеру последовал и Daimler: он продал все принадлежащие ему акции Renault на сумму 305 миллионов евро.

Фото: REUTERS/Andreas Gebert REUTERS/Andreas Gebert

В марте 2021 года Renault избавился от акций Daimler, реализовав их за 1,15 миллиарда евро, а в мае Nissan выручил с продажи своей доли 1,19 миллиарда евро. Теперь из игры вышел и Daimler, так как перекрестное владение акциями перестало быть необходимым условием для дальнейшего сотрудничества.

Автомобили Mercedes-Benz A- и B-Class оснащаются двигателями Renault, а Renault Twingo делит узлы и агрегаты Smart, принадлежащей Daimler.

Однако не все партнерские проекты были удачными, пример тому — провалившийся на рынке пикап X-Class, разработанный на базе Nissan Navara. Модель сняли с конвейера в середине 2020 года, через несколько лет с момента выхода, без перспектив появления второго поколения и без преемника.