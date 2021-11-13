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Власти Москвы утвердили новый тариф на вывоз мусора

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Департамент экономической политики и развития города Москвы одобрил единый тариф регионального оператора "Экотехпром" за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом пишет РБК, ссылаясь на приказ заместителя главы данного департамента Дмитрия Путина. Согласно документу, новый тариф начнет действовать с 1 января 2022 года. Он составит 839,23 руб. за 1 куб. м мусора. Жители столицы будут платить за вывоз отходов 7,27 руб. за 1 кв. м общей площади, сообщает издание. Ранее эксперты напомнили россиянам, что штраф можно получить за выброс крупногабаритного мусора: бытовую технику, велосипеды и мебель нельзя просто отнести на помойку у дома. Административная ответственность за выброс такого мусора в бак предусмотрена ст. 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления". В первый раз штраф составит 1-2 тыс. рублей, повторное нарушение в течение года повлечет штраф в 2-3 тыс. рублей. До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о необходимости перестройки ЖКХ, концепцию которой подготовят до конца 2021 года и утвердят в первом квартале 2022 года.

Власти Москвы утвердили новый тариф на вывоз мусора
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Автоновости,Марат Хуснуллин,Правительство Москвы,РБК,
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