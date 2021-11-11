Назван «самый несправедливый» штраф для автовладельцев

«Шесть месяцев в году у нас в России автомобили грязные, на дорогах грязь, мы никак на это не можем повлиять. А инспектор выпишет за это пять тысяч рублей. Это, конечно, не просто перебор, а абсолютная несправедливость», — приводятся в материале слова общественника.