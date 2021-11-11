Назван «самый несправедливый» штраф для автовладельцев

Координатор движения «Синие Ведёрки» Петр Шкуматов в беседе с NEWS.ru назвал самым несправедливым и спорным штрафом для автовладельцев, предлагаемым Минюстом, повторное вождение машины с грязными номерными знаками.
Согласно подготовленному ведомством проекту КоАП водителей за это начнут штрафовать на пять тысяч рублей или лишать водительского удостоверения на срок до трех месяцев. Сейчас за данное нарушение предусматривается штраф в размере 500 рублей.
По словам Шкуматова, наказание за повторное вождение машины с грязными номерами несправедливо по причине погодных условий, на которые автовладельцы никак повлиять не могут.
«Шесть месяцев в году у нас в России автомобили грязные, на дорогах грязь, мы никак на это не можем повлиять. А инспектор выпишет за это пять тысяч рублей. Это, конечно, не просто перебор, а абсолютная несправедливость», — приводятся в материале слова общественника.