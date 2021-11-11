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Назван «самый несправедливый» штраф для автовладельцев

Елена Прошина
1 час назад

Координатор движения «Синие Ведёрки» Петр Шкуматов в беседе с NEWS.ru назвал самым несправедливым и спорным штрафом для автовладельцев, предлагаемым Минюстом, повторное вождение машины с грязными номерными знаками.

Назван «самый несправедливый» штраф для автовладельцев
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно подготовленному ведомством проекту КоАП водителей за это начнут штрафовать на пять тысяч рублей или лишать водительского удостоверения на срок до трех месяцев. Сейчас за данное нарушение предусматривается штраф в размере 500 рублей.

По словам Шкуматова, наказание за повторное вождение машины с грязными номерами несправедливо по причине погодных условий, на которые автовладельцы никак повлиять не могут.

«Шесть месяцев в году у нас в России автомобили грязные, на дорогах грязь, мы никак на это не можем повлиять. А инспектор выпишет за это пять тысяч рублей. Это, конечно, не просто перебор, а абсолютная несправедливость», — приводятся в материале слова общественника.

Автоновости,Петр Шкуматов,Минюст РФ,
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