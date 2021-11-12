В Белоруссии запретили продавать автомобили россиянам

«Мы уже сталкивались с ситуациями, когда россияне звонят и просят продать автомобиль. Мы в таком случае предлагаем схему, по которой клиент оформляет машину на родственников у нас в стране, у которых есть гражданство или вид на жительство. На российский паспорт автомобиль мы оформить не можем», — отметил представитель дилерского центра порталу Autonews.ru.