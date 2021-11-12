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В Белоруссии запретили продавать автомобили россиянам

Ura.Ruиещё 1
40 минут назад

Граждане с российским паспортом в Беларуси не могут купить новый автомобиль из салона. Такую информацию сообщил сотрудник одного из белорусских официальных дилерских центров Lada.

В Белоруссии запретили продавать автомобили россиянам
Фото: ТАССТАСС

«Мы уже сталкивались с ситуациями, когда россияне звонят и просят продать автомобиль. Мы в таком случае предлагаем схему, по которой клиент оформляет машину на родственников у нас в стране, у которых есть гражданство или вид на жительство. На российский паспорт автомобиль мы оформить не можем», — отметил представитель дилерского центра порталу Autonews.ru.

Дилер Renault подтвердил эту информацию. По словам работников, продать машины могут только гражданам республики.

«Мы можем продать автомобиль родственникам, супруге или супругу, у которых есть белорусское гражданство. Такие правила у нас действуют уже около полугода», — коротко прокомментировал собеседник.

По его словам, после этого можно переоформить транспортное средство на человека с российским гражданством и уехать из Белоруссии в Россию. Причиной сложившейся ситуации являются договоренности с российским дилером, ведь в России автомобили намного дороже, и некоторые приезжают купить их в Беларусь.

Назван «самый несправедливый» штраф для автовладельцев

Ранее сообщалось, что россияне массово отказываются от авто из-за цен на бензин. Согласно данным института общественного мнения «Анкетолог», из-за этого треть водителей стали реже использовать личный транспорт.

Автоновости,Renault,Lada,Renault,
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