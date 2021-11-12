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Acura показала возрожденную Integra c «механикой»

Motor.ruиещё 1
3 часа назад

Вслед за седаном Integra для Китая, который будет продаваться под маркой Honda, представлен вариант для североамериканского рынка – Acura Integra. В США возрожденное спустя 15 лет название досталось пятидверному лифтбеку с покатой крышей, построенному на базе Honda Civic одиннадцатого поколения. Спорткар дебютировал в статусе прототипа, с молодежно-премиальной внешностью и турбомотором от Civic Si, а серийную версию покажут в 2022 году. Тогда же Acura и раскроет оставшиеся подробности о «технике».

Acura показала возрожденную Integra c «механикой»
Фото: © Acura© Acura

Внешность Integra с шильдиком Acura выполнена в стиле других моделей бренда. Лифтбеку досталась фирменная решетка радиатора Diamond Pentagon, лишенная рамки, и диодная оптика с росчерками-шиканами ходовых огней. Цвет кузова позаимствован у NSX — это желтый Indy Yellow Pearl, отсылающий к оттенку Phoenix Yellow, который входил в гамму Integra Type R 2000-2001 годов. Прототипу также достались 19-дюймовые колеса с матовыми спицами и тормоза Brembo с суппортами в цвет кузова.

Integra базируется на шасси Honda Civic 11-й генерации, а мотор лифтбек позаимствовал у «заряженного» Civic Si. На седане «турбочетверка» 1.5 развивает 203 лошадиные силы и 260 Нм крутящего момента. Пару агрегату составит вариатор, однако для энтузиастов будет предложена и шестиступенчатая механическая коробка передач. Также заявлен дифференциал повышенного трения.

Сборку Acura Integra наладят в следующем году в Мэрисвилле, штат Огайо, на одной линии с TLX. До этого Integra не производились на территории США – их ввозили из Японии. Стоимость возрожденной модели составит около 30 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей).

Автоновости,Acura Integra,Honda Civic,Honda,
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