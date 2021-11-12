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Honda представила будущего конкурента Kia Seltos и Hyundai Creta

Российская Газета
2 часа назад

На Международном автосалоне в Гайкиндо в Индонезии (GIIAS) компания Honda представила SUV RS Concept, являющийся прототипом будущей серийной модели ZR-V, соразмерной Hyundai Creta и Kia Seltos.

Honda представила конкурента Kia Seltos и Hyundai Creta
Фото: HondaHonda

Подробностей о концепте крайне мало, потому что на стенде не полноценный автомобиль, а лишь масштабный макет, что следует из наглухо тонированных стёкол, говорящих об отсутствии проработки салона.

В компании уточнили, что Honda SUV RS Concept призван, прежде всего, проиллюстрировать то, как дизайнерская ДНК бренда будет выглядеть на компактном кроссовере. Разработка автомобиля ведётся силами индонезийского подразделения компании.

Предполагается, что за основу новинки взяли 7-местный "паркетник" BR-V. Скорее всего, серийный ZR-V поедет на 1.5-литровом 121-сильным моторе в паре с вариатором. Не исключено, что модель также получит литровую турботройку мощностью 122 л.с.

Новый Honda ZR-V может заменить в модельном ряду WR-V, созданный на базе Jazz. Однако сроков выхода серийной версии Honda SUV RS Concept не обозначено.

Honda
Автоновости,Hyundai Creta,Hyundai,Kia,Honda,
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