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Раскрыт дизайн автомобиля Apple

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Дизайнеры из бюро Vanarama создали трехмерную модель будущего автомобиля Apple на основе поданных корпорацией патентов. Концепт будущего авто описан на сайте компании.

Раскрыт дизайн автомобиля Apple
Фото:  Autorama UK LTD Autorama UK LTD

Внешне раскрытая модель напоминает электропикап Cybertrack от Tesla, однако имеет менее острые углы кузова. На изображениях видно, что будущая машина получит форм-фактор кроссовера с четырьмя дверями. Автомобиль имеет округлую крышу с панорамным остеклением. Apple Car отличается выдвижными дверями, светодиодными фарами и фонарями, решеткой на бампере в стиле компьютера Mac Pro.

В салоне находится большой сенсорный экран, с помощью которого водитель может получать информацию с бортового компьютера и управлять функциями авто. Односпицевый руль расположен справа, на нем находится консоль для взаимодействия с ассистентом Siri. Несмотря на то что машина имеет электропривод и автоматическую коробку передач, дизайнеры показали три педали.

«Используя подлинные патенты, поданные Apple, мы создали дизайн ожидаемого Apple Car», — отметили создатели концепта.

По их словам, внешний вид машины может измениться до запуска автомобиля.

Ранее сообщалось, что Apple продолжает работу над первым автомобилем. В ноябре источники Bloomberg рассказали, что в компанию перешел бывший руководитель отдела по разработке автопилота Tesla Кристофер Мур (Christopher Moore).

Автоновости,Tesla,Кристофер Мур,Apple,Bloomberg,
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