Раскрыт дизайн автомобиля Apple

Дизайнеры из бюро Vanarama создали трехмерную модель будущего автомобиля Apple на основе поданных корпорацией патентов. Концепт будущего авто описан на сайте компании.

Фото: Autorama UK LTD Autorama UK LTD

Внешне раскрытая модель напоминает электропикап Cybertrack от Tesla, однако имеет менее острые углы кузова. На изображениях видно, что будущая машина получит форм-фактор кроссовера с четырьмя дверями. Автомобиль имеет округлую крышу с панорамным остеклением. Apple Car отличается выдвижными дверями, светодиодными фарами и фонарями, решеткой на бампере в стиле компьютера Mac Pro.

В салоне находится большой сенсорный экран, с помощью которого водитель может получать информацию с бортового компьютера и управлять функциями авто. Односпицевый руль расположен справа, на нем находится консоль для взаимодействия с ассистентом Siri. Несмотря на то что машина имеет электропривод и автоматическую коробку передач, дизайнеры показали три педали.

«Используя подлинные патенты, поданные Apple, мы создали дизайн ожидаемого Apple Car», — отметили создатели концепта.

По их словам, внешний вид машины может измениться до запуска автомобиля.