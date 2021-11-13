Нарушителей ПДД будут выявлять новые камеры

Столичный Центр организации дорожного движения запустит новый тип фотовидеофиксации для отслеживания нарушений. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили «Известия» со ссылкой на Департамент транспорта Москвы.

«На крыше машин патруля установим камеры и самые точные радары: их обзор — 360 градусов. Они будут ехать в потоке и на ходу вычислять нарушителей», — цитирует издание представителей ведомства.

В Дептрансе подчеркнули, что разгоняться и тормозить только тогда, когда впереди обычные камеры на скорость, и оставаться незамеченными водители больше не смогут. Предполагается, что в будущем такие камеры помогут отслеживать и другие нарушения на дорогах, а также находить разыскиваемые автомобили.