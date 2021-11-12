В «АвтоВАЗе» считают «хайпом» сообщения о полной остановке производства

«АвтоВАЗ не может быть в простое, у нас 11 производств. Сегодня из-за недостатка электронных компонентов в связи с мировым кризисом не работают только три линии по сборке автомобилей. Линии по сборке двигателей, коробок передач, компонентов, прессовое производство, металлургия — всё работает», — сказал директор по связям с общественностью российского концерна.