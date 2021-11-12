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В «АвтоВАЗе» посчитали «хайпом» информацию о полной приостановке производства

Газета.Ru
2 часа назад

Директор по связям с общественностью концерна «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский заявил, что сведения о якобы полной остановке производства на заводах предприятия не соответствуют действительности. Об этом сообщает News.ru.

В «АвтоВАЗе» считают «хайпом» сообщения о полной остановке производства
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причиной для временного прекращения деятельности назывался недостаток электронных компонентов

По словам Ильинского, на время прекратили работу только три линии по сборке машин. Он обратил внимание, что в настоящий момент автоконцерны по всему миру сталкиваются с нехваткой аналогичных ресурсов и работают с перебоями.

«АвтоВАЗ не может быть в простое, у нас 11 производств. Сегодня из-за недостатка электронных компонентов в связи с мировым кризисом не работают только три линии по сборке автомобилей. Линии по сборке двигателей, коробок передач, компонентов, прессовое производство, металлургия — всё работает», — сказал директор по связям с общественностью российского концерна.

При этом «АвтоВАЗ» в настоящий момент выстраивает рабочие процессы в зависимости от поступающих компонентов.

«Вал сообщений в СМИ о том, что сегодня «АвтоВАЗ» ушел в простой» — это хайп, заметил Ильинский.

Автоновости,Автоваз,
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