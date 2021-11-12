В «АвтоВАЗе» считают «хайпом» сообщения о полной остановке производства

Директор по связям с общественностью концерна «АвтоВАЗ» Сергей Ильинский заявил, что сведения о якобы полной остановке производства на заводах предприятия не соответствуют действительности. Об этом сообщает News.ru.
Причиной для временного прекращения деятельности назывался недостаток электронных компонентов
По словам Ильинского, на время прекратили работу только три линии по сборке машин. Он обратил внимание, что в настоящий момент автоконцерны по всему миру сталкиваются с нехваткой аналогичных ресурсов и работают с перебоями.
«АвтоВАЗ не может быть в простое, у нас 11 производств. Сегодня из-за недостатка электронных компонентов в связи с мировым кризисом не работают только три линии по сборке автомобилей. Линии по сборке двигателей, коробок передач, компонентов, прессовое производство, металлургия — всё работает», — сказал директор по связям с общественностью российского концерна.
При этом «АвтоВАЗ» в настоящий момент выстраивает рабочие процессы в зависимости от поступающих компонентов.
«Вал сообщений в СМИ о том, что сегодня «АвтоВАЗ» ушел в простой» — это хайп, заметил Ильинский.