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На дорогах Москвы появились камеры "АвтоУраган"

Российская Газета
1 час назад

Новые системы видеонаблюдения появились на дорогах Москвы, сообщает Telegram-канал департамента транспорта. Теперь нарушения будут отслеживать не только стационарные, но и передвижные камеры.

На дорогах Москвы появились камеры "АвтоУраган"
Фото: Марина Лысцева/ТАССМарина Лысцева/ТАСС

Умные камеры вмонтированы в балку со спецсигналами автомобилей дорожного патруля ЦОДД. Камеры "АвтоУраган-МС" и "Кибершериф" отслеживают дорожную ситуацию все время в диапазоне 360 градусов.

В таком режиме будет мгновенно выявляться, например, угнанный автомобиль. Также эти камеры смогут оперативно отслеживать превышение скорости. Не секрет, что многие водители тормозят только перед камерами, а потом - разгоняются. С появлением новых систем такая тактика станет невозможна.

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