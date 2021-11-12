На дорогах Москвы появились камеры "АвтоУраган"

Новые системы видеонаблюдения появились на дорогах Москвы, сообщает Telegram-канал департамента транспорта. Теперь нарушения будут отслеживать не только стационарные, но и передвижные камеры.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС Марина Лысцева/ТАСС

Умные камеры вмонтированы в балку со спецсигналами автомобилей дорожного патруля ЦОДД. Камеры "АвтоУраган-МС" и "Кибершериф" отслеживают дорожную ситуацию все время в диапазоне 360 градусов.