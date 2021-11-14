Китайцы соорудили пародию на Hummer EV

Производитель из Китая Kandi America представила на американском рынке новый электрический пикап. Машина создана не для городских дорог. Грузовичок для сельской местности отличается довольно крупными размерами.
В движение автомобиль приводит двигатель мощностью 57 лошадиных сил. Максимальная скорость машины достигает скорости 105 км/ч.
Компания присутствует на рынке США чуть больше одного года, где она продает небольшие машины для поездок в условиях города. Но особенного успеха китайскому производителю достичь пока не удалось. В связи с чем было принято решение выпускать принципиально иной вид транспорта. Так появился пикап Kandi Offroad EV K32.
В длину автомобиль достигает 5.5 метров, высота - немногим более двух метров. Автомобиль предназначен для использования в сельскохозяйственной сфере, а не для городских дорог.
Новинка выглядит солидно, но есть явный минус, который касается силовой установки. Электродвигатели достаточно слабые, каждый выдает всего по 28.5 лошадиных сил. Современные американские пикапы выдают мощность до 1 000 лошадиных сил. Запас хода составляет от 60 до 150 миль, что соответствует 97-241 км. Будет ли успешной новинка, пока неясно.