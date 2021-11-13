Lexus разрабатывает 950-сильный супергибрид

Идеологический наследник модели LFA готовится к премьере в 2025 году
С момента завершения производства японского суперкара Lexus LFA в следующем году исполнится десять лет: за два года выпуска марка успела выпустить всего 500 экземпляров автомобиля. Теперь стало известно, что в разработке находится второе поколение LFA, которое, как уверяют инсайдеры, получит почти 1000-сильную гибридную силовую установку из двигателя V8 с битурбонаддувом и электромотора. Батарею суперкара можно будет подзаряжать от сети.
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники в компании Lexus, японские инженеры работают над преемником суперкара LFA. Автомобиль должен получить 4,0-литровый двигатель с битурбомотором V8 и электромотор. Совокупная мощность гибридной силовой установки с возможностью подзарядки батареи от сети составит 950 лошадиных сил. LFA второго поколения должен выйти на рынок в 2025 году, другие подробности о будущем суперкаре пока неизвестны. Lexus LFA оснащался 4,8-литровым мотором V10 мощностью 560 лошадиных сил, благодаря которому автомобиль разгонялся с места до 100 километров в час за 3,7 секунды и развивал максимальную скорость в 326 километров в час.
Несмотря на впечатляющие характеристики и восторженные отзывы в прессе, суперкар оказался менее популярен, чем ожидал Lexus. Из-за высокой стоимости непроданные экземпляры стояли на складах официальных дилеров годами после окончания выпуска. Трековая версия LFA под названием Nurburgring Package отличается от базовой аэродинамическими элементами из карбона, более мощным двигателем, модернизированной коробкой передач, выхлопной системой и модернизированной подвеской с расширенными возможностями по её настройке.