Lexus разрабатывает 950-сильный супергибрид

Идеологический наследник модели LFA готовится к премьере в 2025 году

Фото: LFA © Lexus LFA © Lexus

С момента завершения производства японского суперкара Lexus LFA в следующем году исполнится десять лет: за два года выпуска марка успела выпустить всего 500 экземпляров автомобиля. Теперь стало известно, что в разработке находится второе поколение LFA, которое, как уверяют инсайдеры, получит почти 1000-сильную гибридную силовую установку из двигателя V8 с битурбонаддувом и электромотора. Батарею суперкара можно будет подзаряжать от сети.

Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники в компании Lexus, японские инженеры работают над преемником суперкара LFA. Автомобиль должен получить 4,0-литровый двигатель с битурбомотором V8 и электромотор. Совокупная мощность гибридной силовой установки с возможностью подзарядки батареи от сети составит 950 лошадиных сил. LFA второго поколения должен выйти на рынок в 2025 году, другие подробности о будущем суперкаре пока неизвестны. Lexus LFA оснащался 4,8-литровым мотором V10 мощностью 560 лошадиных сил, благодаря которому автомобиль разгонялся с места до 100 километров в час за 3,7 секунды и развивал максимальную скорость в 326 километров в час.