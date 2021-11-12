Глава BMW не считает Tesla конкурентом

Оливер Зипсе, глава BMW, в телефонном разговоре с изданием Handelsblatt рассказал, что думает о конкуренции с компанией Tesla.

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"Tesla нельзя в полной мере назвать полноценным игроком премиум-сегмента, - сказал Зипсе. - Их рост обусловлен снижением цен на продукцию. Мы же не станем становится на этот путь, так как считаем, что должны следовать выбранному курсу. Наше главное отличие: стандарты качества и надёжности. У нас с Tesla разные стратегии по повышению удовлетворённости клиентов".

Пусть BMW не считает конкурентом Tesla, но у компании Илона Маска отличные результаты. Так, с января по сентябрь 2021 года Tesla обогнала признанного игрока премиум-сегмента - компанию Mercedes-Benz - по количеству регистраций новых автомобилей и стала третьей в сегменте "люкс" по объёмам продаж в США. Результат Tesla - 230 885 регистраций, в то время как у BMW показатель выше - 245 864 автомобилей.