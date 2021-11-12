В Белоруссии запретили продавать автомобили гражданам России

Белорусские автодилеры заявили о запрете продавать машины гражданам России.

Как сообщает сайт Autonews.ru, такое решение связано с тем, что многие россияне пытаются купить автомобили в Белоруссии из-за наценок и дефицита машин в своей стране.

Белорусские дилеры Лада, Renault, Volkswagen и Kia заявили, что договорились о запрете продаж с российскими автодилерами, однако в Российской ассоциации автодилеров (РОАД) сообщили, что ничего не знают о договорённости и вообще считают её невозможной в условиях конкурентного рынка.