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В Белоруссии запретили продавать автомобили гражданам России

Wroom.ru
1 час назад

Белорусские автодилеры заявили о запрете продавать машины гражданам России.

В Белоруссии запретили продавать автомобили гражданам России
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Как сообщает сайт Autonews.ru, такое решение связано с тем, что многие россияне пытаются купить автомобили в Белоруссии из-за наценок и дефицита машин в своей стране.

Белорусские дилеры Лада, Renault, Volkswagen и Kia заявили, что договорились о запрете продаж с российскими автодилерами, однако в Российской ассоциации автодилеров (РОАД) сообщили, что ничего не знают о договорённости и вообще считают её невозможной в условиях конкурентного рынка.

По словам эксперта по ввозу и вывозу машин из Белоруссии Руслана Кривоноса, дилеры в Белоруссии стараются сохранить зону продажи, чтобы не перебивать спрос в России. Юристы сообщили Autonews.ru, что запрет противоречит белорусскому закону «О защите прав потребителей».

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