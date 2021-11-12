В США прогнозируют смерть автомобилей с ДВС к 2035 году

"Президент Байден поставил очень агрессивную цель - сделать так, чтобы 50% новых автомобилей, продаваемых в США в 2030 году имели электрические моторы, а уже к 2035 году мы надеемся, что 100% них будут электрическими. Ford и GM подписались под это, они верят, что это отличный план", - сказал Керри.