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В США прогнозируют смерть автомобилей с ДВС к 2035 году

Российская Газета
1 час назад

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что Штаты поставили задачу добиться 100-процентного сокращения углеродных выбросов к 2035 году, таким образом, под ударом оказываются и угольные теплоэлектростанции, и автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

В США прогнозируют смерть автомобилей с ДВС к 2035 году
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Заявление Керри сделал на 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26).

"Президент Байден поставил очень агрессивную цель - сделать так, чтобы 50% новых автомобилей, продаваемых в США в 2030 году имели электрические моторы, а уже к 2035 году мы надеемся, что 100% них будут электрическими. Ford и GM подписались под это, они верят, что это отличный план", - сказал Керри.

Ранее агентство Reuters подсчитало, что крупнейшие автопроизводители в сумме уже заявили инвестиции в наращивание производства электромобилей в объеме 515 млрд долларов до 2030 года. Крупнейшая программа в этой части у концерна Volkswagen - 110 млрд долларов.

Автоновости,Volkswagen,Джон Керри,VolksWagen,Ford,ООН,Reuters,
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