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Нарушителей в Москве будут вычислять «Кибер-шерифы»

Алиса Селезнёва
47 минут назад

В Москве будет запущен новый тип фотовидеофиксации измерительными комплексами «АвтоУраган-МС» и «Кибер-шериф», которые позволят выявлять нарушителей скоростного режима и угнанные автомобили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

Нарушителей в Москве будут вычислять «Кибер-шерифы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ЦОДД, камеры и «самые точные радары» с углом обзора 360° будут установлены на крышах служебных машин.

«Они будут ехать в потоке и на ходу вычислять нарушителей. Разгоняться и тормозить только тогда, когда впереди обычные камеры на скорость, больше не получится. В перспективе такие камеры помогут отслеживать и другие нарушения на дорогах, а еще — находить машины в розыске», - отмечается в сообщении.

Ранее в пресс-службе ЦОДД рассказали о планах снизить до 30 км/ч разрешенную скорость на ряде улиц в центре Москвы — Малой Дмитровке, Большой Никитской, Варварке и Малой Бронной, а также в прилегающих к ним переулках.

По итогам 2020 года ГИБДД было вынесено более 145,5 млн штрафов с помощью камер — на 19,2% больше, чем годом ранее. Наибольшее число штрафов было наложено за превышение скорости движения (124 млн), несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (13,6 млн), и проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 млн).

Автоновости,ГИБДД,
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