Нарушителей в Москве будут вычислять «Кибер-шерифы»

«Они будут ехать в потоке и на ходу вычислять нарушителей. Разгоняться и тормозить только тогда, когда впереди обычные камеры на скорость, больше не получится. В перспективе такие камеры помогут отслеживать и другие нарушения на дорогах, а еще — находить машины в розыске», - отмечается в сообщении.