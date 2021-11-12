Российскому авторынку предсказали большие проблемы

Разрыв логистических цепочек в поставках электронных компонентов для автопромышленности будет нарастать, а связанных с этим проблем будет все больше и больше, предсказал замглавы Минпромторга России Василий Шпак. Его слова приводит РИА Новости.

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Он считает, что самым важным для авторынка является замещение импорта и переход на российские компоненты.

«Это вопрос не просто государственной политики, а вопрос выживания и дальнейшего развития их собственного бизнеса», — подчеркнул Шпак.

Проблема дефицита автоэлектроники в ближайшее время только усугубится, считают в Минпромторге.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» полностью остановил производство на один день в связи с отсутствием электронных компонентов. Позднее представитель компании уточнил, что приостановка автосборочных линий на «АвтоВАЗе» из-за мирового кризиса поставок электронных компонентов время от времени происходит, однако о полном прекращении производства 12 ноября речи не идет.