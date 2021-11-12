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У россиян возникли проблемы с покупкой белорусских автомобилей

Вероника Полынина
1 час назад

Белорусские автодилеры отказывают россиянам в покупке новых автомобилей, сообщает Autonews.

У россиян возникли проблемы с покупкой белорусских машин
Фото: ТАССТАСС

Опрошенные изданием белорусские автодилеры заявили, что им запрещено выдавать новые машины покупателям из России по договоренности с российскими дилерами. При этом на складах достаточно востребованных моделей по рекомендованным производителями ценам, и машины зачастую оказываются дешевле, чем в РФ.

Корреспондент агентства РИА «Новости» подтвердил, что ему отказали в салонах Hyundai, Kia и Renault в Белоруссии. У автодилера Renault заявили, что могут продать машину, только если у покупателя есть вид на жительство в стране. Autonews писал, что продавцы говорили о возможности оформлять покупку только на белорусский паспорт.

При этом в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» заявили, что не слышали о запрете на продажу белорусских машин россиянам и не верят в возможность договоренности между дилерами в условиях конкурентного рынка.

Автоновости,Renault,Hyundai,Kia,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",Renault,РИА Новости,
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