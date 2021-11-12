Автомобили с пробегом взлетели в цене

Автомобили с пробегом младше 7 лет подорожали в России на 42% с начала 2021 года, пишут «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито. Авто».

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При этом в некоторых городах цены на подержанные машины в январе-октябре текущего года выросли еще больше. В Санкт-Петербурге рост составил 60%, в Новосибирске – 55%, в Москве – 54%, в Сочи – 53%, в Казани – 50%.

Средняя стоимость подержанного авто младше 7 лет составляет 930 тысяч рублей.

Эксперты объясняют резкий рост цен на «бэушные» машины подорожанием новых автомобилей, вызванное в том числе их дефицитом на фоне нехватки комплектующих.

Самой востребованной моделью на рынке автомашин с пробегом стала Lada Granta, второе место досталось Hyundai Solaris, а третье - Kia Rio. Средняя стоимость всех популярных автомобилей с пробегом в возрасте до 7 лет в 2021 году выросла от 18,5% до 34,6%.