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Автомобили с пробегом взлетели в цене

Вероника Полынина
59 минут назад

Автомобили с пробегом младше 7 лет подорожали в России на 42% с начала 2021 года, пишут «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито. Авто».

Автомобили с пробегом взлетели в цене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом в некоторых городах цены на подержанные машины в январе-октябре текущего года выросли еще больше. В Санкт-Петербурге рост составил 60%, в Новосибирске – 55%, в Москве – 54%, в Сочи – 53%, в Казани – 50%.

Средняя стоимость подержанного авто младше 7 лет составляет 930 тысяч рублей.

Эксперты объясняют резкий рост цен на «бэушные» машины подорожанием новых автомобилей, вызванное в том числе их дефицитом на фоне нехватки комплектующих.

Российскому авторынку предсказали большие проблемы

Самой востребованной моделью на рынке автомашин с пробегом стала Lada Granta, второе место досталось Hyundai Solaris, а третье - Kia Rio. Средняя стоимость всех популярных автомобилей с пробегом в возрасте до 7 лет в 2021 году выросла от 18,5% до 34,6%.

Ранее сообщалось, что белорусские дилеры отказываются продавать новые автомобили покупателям с российскими паспортами.
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