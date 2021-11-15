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Названы тарифы новой платной трассы в Подмосковье

News.ruиещё 1
1 час назад

Власти Подмосковья планируют заключить концессионное соглашение для строительства платной дороги, которая станет дублёром Егорьевского шоссе. Речь идёт о 36-километровой трассе, которая должна быть построена к 2026 году. Об этом сообщает «Коммерсант».

Опубликованы тарифы новой платной трассы в Подмосковье
Фото: Игорь Иванко/АГНИгорь Иванко/АГН

Уточняется, что строительство обойдётся в 60 млрд рублей. При этом тарифы на проезд для легковых автомобилей составят 12 рублей за километр, для грузиков — 18–48 рублей. Издание отмечает, что Егорьевское шоссе — одна из самых загруженных региональных дорог. Она начинается от Люберец и заканчивается в Касимове Рязанской области.

По словам издания, стоимость дороги в 2019 году оценивалась в 32,3 млрд рублей, но из-за удорожания строительных материалов и инфляции смета выросла в два раза. В настоящее время платными в Подмосковье являются участки трасс М11 и М4.

Ранее стало известно, что правительство выпустило новое постановление, согласно которому дачники и садоводы обрели право договариваться с энергосбытовыми организациями самостоятельно, не уведомляя об этом правление СНТ и ДНТ. Любой желающий может оставить заявку на подключение и в течение 30 дней получить электричество.

Автоновости,Правительство московской области,
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