Опубликованы тарифы новой платной трассы в Подмосковье

Власти Подмосковья планируют заключить концессионное соглашение для строительства платной дороги, которая станет дублёром Егорьевского шоссе. Речь идёт о 36-километровой трассе, которая должна быть построена к 2026 году. Об этом сообщает «Коммерсант».

Фото: Игорь Иванко/АГН Игорь Иванко/АГН

Уточняется, что строительство обойдётся в 60 млрд рублей. При этом тарифы на проезд для легковых автомобилей составят 12 рублей за километр, для грузиков — 18–48 рублей. Издание отмечает, что Егорьевское шоссе — одна из самых загруженных региональных дорог. Она начинается от Люберец и заканчивается в Касимове Рязанской области.

По словам издания, стоимость дороги в 2019 году оценивалась в 32,3 млрд рублей, но из-за удорожания строительных материалов и инфляции смета выросла в два раза. В настоящее время платными в Подмосковье являются участки трасс М11 и М4.