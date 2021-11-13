Глава Porsche подтвердил электрификацию модели 911

Гибридная версия культовой двухдверки появится в 2023-2024 годах

Фото: 911 GTS © Porsche 911 GTS © Porsche

Генеральный директор компании Porsche Оливер Блюме подтвердил, что у модели 911 всё-таки появится электрифицированная версия: он описал её как «очень спортивный гибрид с гоночными технологиями». Функции подзарядки от сети для него не будет предусмотрено. Не принято решение и о создании полностью электрической модификации «девятьсот одиннадцатого», а если в Порше всё-таки и решатся выпустить двухдверку без ДВС, то она появится не ранее 2030 года.

Фотошпионы уже не раз ловили в объективы своих камер гибридный Porsche 911 во время ходовых испытаний на Нюрбургринге, а теперь в интервью изданию Automobilwoche глава Porsche Оливер Блюме подтвердил, что легендарная двухдверка действительно получит гибридную силовую установку и некие гоночные технологии. Какие именно технологии Порше намерена позаимствовать из автогонок, он не уточнил, однако известно, что в 2023 году подразделение Porsche Motorsport примет участие в на гонках на выносливость на спортпрототипе нового класса LMDh с 680-сильной гибридной силовой установкой. Новинка должна стать еще быстрее 650-сильного 911 Turbo S, который набирает «сотню» за 2,7 секунды и может разогнаться до 330 км/ч.