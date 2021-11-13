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Масштабный рейд ГИБДД пройдет на дорогах пяти регионов России

Газета.Ru
1 час назад

ГИБДД проведет масштабный рейд в пяти российских регионах в ближайшие выходные, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

ГИБДД проведет масштабный рейд в пяти регионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудники ГИБДД намерены останавливать водителей как можно чаще, чтобы выявить и задержать как можно больше нетрезвых автовладельцев и нарушителей. Проверки пройдут в Кабардино-Балкарии, Белгородской, Ивановской, Самарской и Челябинской областях.

Ранее сообщалось, что начинающие водители, стаж вождения которых составляет менее двух лет, обязаны размещать на своих автомобилях восклицательный знак в желтом квадрате. Зачастую водители-новички не используют наклейку, хотя это является нарушением ПДД, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ГИБДД отметили, что знак привлекает внимание других участников движения и предупреждает о небольшом опыте водителя, который может совершать ошибки или передвигаться на малой скорости.

Требования к наклейке «Начинающий водитель» строго регламентированы: размеры квадрата 15x15 см, высота восклицательного знака 11 см, восклицательный знак должен быть черным и располагаться на желтом фоне. Устанавливать знак можно на задней части машины: на стекле, бампере, крышке или двери багажника.
Автоновости,ГИБДД,РИА Новости,
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