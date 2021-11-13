ГИБДД проведет масштабный рейд в пяти регионах

ГИБДД проведет масштабный рейд в пяти российских регионах в ближайшие выходные, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

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Сотрудники ГИБДД намерены останавливать водителей как можно чаще, чтобы выявить и задержать как можно больше нетрезвых автовладельцев и нарушителей. Проверки пройдут в Кабардино-Балкарии, Белгородской, Ивановской, Самарской и Челябинской областях.

Ранее сообщалось, что начинающие водители, стаж вождения которых составляет менее двух лет, обязаны размещать на своих автомобилях восклицательный знак в желтом квадрате. Зачастую водители-новички не используют наклейку, хотя это является нарушением ПДД, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ГИБДД отметили, что знак привлекает внимание других участников движения и предупреждает о небольшом опыте водителя, который может совершать ошибки или передвигаться на малой скорости.