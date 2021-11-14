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Toyota обновила Camry к 2022 модельному году

Motor.ruиещё 2
5 часов назад

Несмотря на глобальное падение продаж седанов, спрос на Camry остаётся стабильно высоким, поэтому к новому модельному году Toyota не стала кардинально преображать бестселлер сегмента, и так недавно переживший рестайлинг. Камри для рынка США лишь получила расширенный список оснащения — и на этом всё. Едва ли не главной новинкой стал новый пакет активной безопасности Toyota Safety Sense 2.5+, который отныне включает автоматический дальний свет и систему распознавания дорожных знаков.

Toyota обновила Camry к 2022 модельному году
Фото: Camry © ToyotaCamry © Toyota

Адаптивный круиз-контроль в Toyota Camry теперь работает вместе с системой распознавания дорожных знаков, так что автомобиль научился самостоятельно поддерживать заявленное ограничение скорости. Напоминание о пассажирах на задних сиденьях отныне входит в стандартную комплектацию, равно как и двухзонный климат-контроль (в версии TRD — трёхзонный). Экран мультимедийной системы может быть диагональю семь или девять дюймов, комплектации LE и SE получили зеркала с подогревом, а также, наравне с версией XSE, новый оттенок кузова — Ice Edge. Модификация TRD взамен получила эксклюзивный цвет. Но и это ещё не всё.

Пакет Nightshade, который включает 18-дюймовые колёсные диски чёрного цвета, чёрную антенну-плавник на крыше, чёрные окантовки боковых стёкол, шильдики, дверные ручки и корпуса зеркал, теперь доступен и для гибридной модификации. Теперь модификация Camry Hybrid насчитывает пять возможных исполнений: LE, XLE, SE, XSE и «чёрное» Nightshade. В России доступна версия GR Sport, подготовленная подразделением Тойоты Gazoo Racing, которое занимается постройкой спортивных и гоночных автомобилей.

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