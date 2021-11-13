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ГИБДД анонсировала «сплошные проверки» на дорогах в пяти регионах

Майк Габриелян
56 минут назад

В эти выходные ГИБДД проведет сплошные проверки водителей на дорогах России. Пока известно о пяти регионах, где пройдут «автооблавы». Инспекторы намерены останавливать как можно больше автомобилистов, чтобы выявить нетрезвых граждан за рулем и других нарушителей ПДД. Об этом сообщает РИА «Новости».

ГИБДД анонсировала «сплошные проверки» на дорогах в пяти регионах
Фото: ТАССТАСС

Сплошные проверки в эти выходные пройдут в Кабардино-Балкарии, Белгородской, Ивановской, Самарской и Челябинской областях.

Так, в Челябинской области усиленный режим на дорогах продлится до 26 ноября. Наряды ДПС разместятся в местах с большим трафиком. Цель – профилактика наездов на пешеходов. С водителями будут проводить разъяснительные беседы.

В остальных регионах сплошные проверки будут направлены на профилактику нетрезвого вождения и связанных с ним ДТП.

В самарском ГИБДД предупредили, что пьянство за рулем грозит штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав до двух лет.

В Белгородской области ГИБДД намерено выявлять езду в состоянии алкогольного опьянения, нарушения правил перевозки детей, а также бороться с пешеходами, не соблюдающими ПДД.

Ранее в интернете появилось видео, которое дочь сотрудника ГИБДД выложила перед конфликтом с отцом. Родитель выстрелил ей в голову.

Автоновости,ГИБДД,
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