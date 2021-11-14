Названы места с наибольшим риском образования гололеда

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал, что ночные заморозки могут приводить к образованию гололеда и спровоцировать ДТП. Он отметил, что обледенение дороги из-за падения ночных температур ниже нуля – это обычное явление, которое тем не менее провоцирует множество ДТП.

Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Konstantin Kokoshkin Global Look Press

«Шины автомобиля горячие, во время движения они разогревают асфальт. Из-за этого даже при отрицательных температурах по городским магистралям можно ехать спокойно, а во дворе собственного дома или на загородном шоссе, или на перекрестках будет гололед», – сказал Субботин.

Он добавил, что автомобилистам все время необходимо помнить об этом и не терять бдительность.

«Надо написать себе на красной бумажке и приклеить на торпедо, что гололед – на дорогах без интенсивного движения», – отметил эксперт.

Не беспокоиться о гололеде, по словам Субботина, можно тогда, когда ваше утро начинается с 12 часов. Если, как и у всех, утро у вас начинается в семь, восемь или девять часов, то будет скользко, заключил автоэксперт в интервью радио Sputnik.